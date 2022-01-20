За звичаєм, на Собор святого Івана Предтечі люди відвідують храми й моляться там за здоров'я усієї родини. Також популярним є починати свій день з пиття водохресної води. Таку воду потрібно вживати одразу після пробудження й лише натщесерце.

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Картинки-привітання з днем Ангела Івана-2022

День Ангела Івана 2022 картинки привітання
День Ангела Івана 2022: картинки-привітання

Привітання з днем Ангела Івана 2022
Привітання з днем Ангела Івана 2022

Картинки з днем Ангела Івана 2022
Картинки з днем Ангела Івана 2022

Вітаю з іменинами Івана картинки
Вітаю з іменинами Івана-2022

Іменини Івана 2022 привітання картинки
Іменини Івана 2022: привітання і картинки

З днем Ангела Івана 2022 картинки
З днем Ангела Івана 2022

День Ангела Івана листівки
День Ангела Івана: листівки

Іменини Івана 2022 привітання у листівках
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