За звичаєм, на Собор святого Івана Предтечі люди відвідують храми й моляться там за здоров'я усієї родини. Також популярним є починати свій день з пиття водохресної води. Таку воду потрібно вживати одразу після пробудження й лише натщесерце.
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