За звичаєм, на Собор святого Івана Предтечі люди відвідують храми й моляться там за здоров'я усієї родини. Також популярним є починати свій день з пиття водохресної води. Таку воду потрібно вживати одразу після пробудження й лише натщесерце.

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Картинки-привітання з днем Ангела Івана-2022



День Ангела Івана 2022: картинки-привітання



Привітання з днем Ангела Івана 2022



Картинки з днем Ангела Івана 2022



Вітаю з іменинами Івана-2022



Іменини Івана 2022: привітання і картинки



З днем Ангела Івана 2022



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