Картинки-привітання з Днем Хрещення Київської Русі

28 липня 2021 , 07:00
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Джерело:

24 канал

Щорічно 28 липня в Україні відзначають велике свято, яке змусило нашу державу розвернутись у зовсім інший бік і подарувало нашій історії нову сторінку. Вже 1033 роки український народ святкує День Хрещення Київської Русі. Привітайте рідних і близьких з цією славетною подією красивими картинками-привітаннями.

Згідно з історичними даними Київську Русь хрестив князь Володимир Великий у 988 році. Однак вибір на користь християнства не був зроблений одразу, адже князь вагався і обирав ще між ісламом та юдаїзмом. Проте зваживши всі за, проти і політичні аспекти все ж вирішив долю держави і обрав віру Христову.

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Картинки-привітання з Днем Хрещення Київської Русі


День Хрещення Русі 2021: картинки-привітання


Привітання з Днем Хрещення Русі 2021


Картинки з Днем Хрещення Київської Русі 2021


Вітаю з Днем Хрещення Русі 2021!


З Днем Хрещення Русі: картинки

Автор: Квітослава Туз