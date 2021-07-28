Картинки-привітання з Днем Хрещення Київської Русі

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Щорічно 28 липня в Україні відзначають велике свято, яке змусило нашу державу розвернутись у зовсім інший бік і подарувало нашій історії нову сторінку. Вже 1033 роки український народ святкує День Хрещення Київської Русі. Привітайте рідних і близьких з цією славетною подією красивими картинками-привітаннями.