Согласно историческим данным Киевскую Русь крестил князь Владимир Великий в 988 году. Однако выбор в пользу христианства не был сделан сразу, ведь князь колебался и выбирал еще между исламом и иудаизмом. Однако взвесив все за, против и политические аспекты все же решил судьбу государства и избрал веру Христову.
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Картинки-поздравления с Днем Крещения Киевской Руси
День Крещения Руси 2021: картинки-поздравления
Поздравления с Днем Крещения Руси 2021
Картинки с Днем Крещения Киевской Руси 2021
Поздравляю с Днем Крещения Руси 2021!
С Днем Крещения Руси: картинки