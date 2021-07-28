Согласно историческим данным Киевскую Русь крестил князь Владимир Великий в 988 году. Однако выбор в пользу христианства не был сделан сразу, ведь князь колебался и выбирал еще между исламом и иудаизмом. Однако взвесив все за, против и политические аспекты все же решил судьбу государства и избрал веру Христову.

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Картинки-поздравления с Днем Крещения Киевской Руси



День Крещения Руси 2021: картинки-поздравления



Поздравления с Днем Крещения Руси 2021



Картинки с Днем Крещения Киевской Руси 2021



Поздравляю с Днем Крещения Руси 2021!