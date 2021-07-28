Згідно з історичними даними Київську Русь хрестив князь Володимир Великий у 988 році. Однак вибір на користь християнства не був зроблений одразу, адже князь вагався і обирав ще між ісламом та юдаїзмом. Проте зваживши всі за, проти і політичні аспекти все ж вирішив долю держави і обрав віру Христову.

Цікаво Князь Володимир, який кардинально змінив історію України: як це було

Картинки-привітання з Днем Хрещення Київської Русі



День Хрещення Русі 2021: картинки-привітання



Привітання з Днем Хрещення Русі 2021



Картинки з Днем Хрещення Київської Русі 2021



Вітаю з Днем Хрещення Русі 2021!