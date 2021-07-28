Згідно з історичними даними Київську Русь хрестив князь Володимир Великий у 988 році. Однак вибір на користь християнства не був зроблений одразу, адже князь вагався і обирав ще між ісламом та юдаїзмом. Проте зваживши всі за, проти і політичні аспекти все ж вирішив долю держави і обрав віру Христову.

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Картинки-привітання з Днем Хрещення Київської Русі

День Хрещення Русі 2021 картинки привітання
День Хрещення Русі 2021: картинки-привітання

Привітання з Днем Хрещення Русі 2021
Привітання з Днем Хрещення Русі 2021

Картинки з Днем Хрещення Київської Русі 2021
Картинки з Днем Хрещення Київської Русі 2021

Вітаю з Днем Хрещення Русі 2021
Вітаю з Днем Хрещення Русі 2021!

З Днем Хрещення Русі картинки
З Днем Хрещення Русі: картинки