Згідно з історичними даними Київську Русь хрестив князь Володимир Великий у 988 році. Однак вибір на користь християнства не був зроблений одразу, адже князь вагався і обирав ще між ісламом та юдаїзмом. Проте зваживши всі за, проти і політичні аспекти все ж вирішив долю держави і обрав віру Христову.
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Картинки-привітання з Днем Хрещення Київської Русі
День Хрещення Русі 2021: картинки-привітання
Привітання з Днем Хрещення Русі 2021
Картинки з Днем Хрещення Київської Русі 2021
Вітаю з Днем Хрещення Русі 2021!
З Днем Хрещення Русі: картинки