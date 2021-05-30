Вітаємо з Днем хіміка: красиві картинки-привітання з професійним святом

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У 2021 році День хіміка святкують 30 травня. Цей фах є одним із найцікавіших у царині технічних наук. Окрім хіміків, 30 травня відзначають професійне свято працівники нафтохімічної промисловості. Привітайте колегу чи близьку людину з цією чудовою подією – Днем хіміка!