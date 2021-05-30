Вітаємо з Днем хіміка: красиві картинки-привітання з професійним святом

У 2021 році День хіміка святкують 30 травня. Цей фах є одним із найцікавіших у царині технічних наук. Окрім хіміків, 30 травня відзначають професійне свято працівники нафтохімічної промисловості. Привітайте колегу чи близьку людину з цією чудовою подією – Днем хіміка!
В Україні День хіміка встановлений відповідно до Указу Президента України від 7 травня 1994 року № 219/94 і відзначається щорічно, також в останню неділю травня. Щиро вітаємо працівників хімічної галузі та усіх людей, які причетні до цього важливого для людства фаху!
Також читайте Картинки-привітання з Днем ангела: святкова добірка
День хіміка-2021: картинки-привітання
День хіміка 2021: картинки-привітання
Картинки та привітання з Днем хіміка 2021
День хіміка-2021: привітання
Вітаю з Днем хіміка!
Листівки з Днем хіміка 2021
День хіміка у 2021 році святкують 30 травня
День хіміка: красиві листівки-привітання