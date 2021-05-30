В Україні День хіміка встановлений відповідно до Указу Президента України від 7 травня 1994 року № 219/94 і відзначається щорічно, також в останню неділю травня. Щиро вітаємо працівників хімічної галузі та усіх людей, які причетні до цього важливого для людства фаху!

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День хіміка-2021: картинки-привітання

День хіміка 2021 картинки привітання
День хіміка 2021: картинки-привітання

Картинки привітання з Днем хіміка 2021
Картинки та привітання з Днем хіміка 2021

День хіміка привітання
День хіміка-2021: привітання

Вітаю з Днем хіміка
Вітаю з Днем хіміка!

Листівки з Днем хіміка 2021
Листівки з Днем хіміка 2021

День хіміка 2021 30 травня
День хіміка у 2021 році святкують 30 травня

День хіміка листівки привітання
День хіміка: красиві листівки-привітання