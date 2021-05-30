В Украине День химика установлен в соответствии с Указом Президента Украины от 7 мая 1994 года № 219/94 и отмечается ежегодно, также в последнее воскресенье мая. Поздравляем работников химической отрасли и всех людей, причастных к этой важной для человечества специальности!

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День химика-2021: картинки-поздравления



День химика 2021: картинки-поздравления



Картинки и поздравления с Днем химика 2021



День химика-2021: поздравления



Поздравляю с Днем химика!



Открытки с Днем химика 202 1



День химика в 2021 году празднуют 30 мая