В Украине День химика установлен в соответствии с Указом Президента Украины от 7 мая 1994 года № 219/94 и отмечается ежегодно, также в последнее воскресенье мая. Поздравляем работников химической отрасли и всех людей, причастных к этой важной для человечества специальности!

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День химика-2021: картинки-поздравления

День хіміка 2021 картинки привітання
День химика 2021: картинки-поздравления

Картинки привітання з Днем хіміка 2021
Картинки и поздравления с Днем химика 2021

День хіміка привітання
День химика-2021: поздравления

Вітаю з Днем хіміка
Поздравляю с Днем химика!

Листівки з Днем хіміка 2021
Открытки с Днем химика 2021

День хіміка 2021 30 травня
День химика в 2021 году празднуют 30 мая

День хіміка листівки привітання
День химика: красивые открытки-поздравления