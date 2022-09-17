Професійне свято фармацевтів було засноване у 1999 році указом тогочасного президента України. У цей день вітають працівників фармацевтичних підприємств, технологів та провізорів, пише 24 канал.

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Здавна медицина поєднує в собі – лікаря, який має вміти правильно встановити діагноз та фармацевта, який допомагає швидше одужати пацієнту. Професійна робота фармацевтів допомагає почуватися нам більш захищено та безпечно, особливо коли мовиться про наше здоров'я.

Картинки-привітання з Днем фармацевта в Україні

Картинки-привітання з Днем фармацевта 2022 / Фото з відкритих джерел

Привітання з Днем фармацевта у картинках / Фото з відкритих джерел

День фармацевта в Україні картинки-привітання / Фото з відкритих джерел

Гарні картинки-привітання з Днем фармацевта 2022 / Фото з відкритих джерел

День фармацевта 2022 картинки-привітання / Фото з відкритих джерел

Привітання з Днем фармацевта 2022 у картинках / Фото з відкритих джерел

День фармацевта в Україні 2022 картинки-привітання / Фото з відкритих джерел