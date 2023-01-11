Ініціатива створити день "Дякую" надійшла від миротворчих організацій ООН та ЮНЕСКО. Запровадили це свято у 2008 році, а дату його відзначення обрали 11 січня. Це цікаве свято покликане нагадати людям про цінність хороших манер. Також слова вдячності несуть лише позитивні емоції й здатні покращити самопочуття. Тож, щоб підняти настрій своєму ближньому пропонуємо йому надіслати гарну листівку зі словами подяки, пише 24 канал.

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Картинки-привітання з Міжнародним днем "Дякую" 2023

Міжнародний день "Дякую" – картинки-привітання / Фото "ТСН"

Міжнародний день "Дякую" – гарні листівки / Фото ONLINE.UA

Привітання у картинках з Міжнародним днем "Дякую" / Фото "ТСН"

Міжнародний день "Дякую" – чудові картинки-привітання / Фото "Радіо Трек"

Картинки-привітання з Днем "Дякую" / Фото "ТСН"

Привітання з Міжнародним днем "Дякую" – картинки / Фото The Diary of Life

День "Дякую" – привітання зі святом у картинках / Фото з відкритих джерел

Міжнародний день "Дякую" 2023 – картинки-привітання / Фото Gifty

Міжнародний день "Дякую" – чудові картинки / Фото з відкритих джерел