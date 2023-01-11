Инициатива создать день "Спасибо" поступила от миротворческих организаций ООН и ЮНЕСКО. Ввели этот праздник в 2008 году, а дату его празднования выбрали 11 января. Этот интересный праздник призван напомнить людям о ценности хороших манер. Также слова благодарности несут только положительные эмоции и способны улучшить самочувствие. Итак, чтобы поднять настроение своему ближнему предлагаем ему прислать хорошую открытку со словами благодарности, пишет 24 канал.

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Картинки-поздравления с Международным днем "Спасибо" 2023

Международный день "Спасибо" – картинки-поздравления / Фото "ТСН"

Международный день "Спасибо" – красивые открытки / Фото ONLINE.UA

Поздравления в картинках с Международным днем "Спасибо" / Фото "ТСН"

Международный день "Спасибо" – замечательные картинки-поздравления / Фото "Радио Трек"

Картинки-поздравления с Днем "Спасибо" / Фото "ТСН"

Поздравления с Международным днем "Спасибо" – картинки / Фото The Diary of Life

День "Спасибо" – поздравление с праздником в картинках / Фото из открытых источников

Международный день "Спасибо" 2023 – картинки-поздравления / Фото Gifty

Международный день "Спасибо" – замечательные картинки / Фото из открытых источников