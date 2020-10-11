У неділю, 11 жовтня, відзначається Міжнародний день дівчат, проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 2012 році.

Цей день започаткований для того, аби звернути увагу на соціальні проблеми і нерівність дівчат у всьому світі, пов’язані з можливостями отримання освіти, повноцінного харчування, медичного обслуговування, соціальних прав, захисту від дискримінації, насильства та примусового заміжжя в дитячому віці, пише 24 канал.

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Міжнародний день дівчат заохочує розширювати права та можливості дівчат. За даними ООН, у світі проживає понад мільярд дівчаток. І щодня в будь-якому куточку світу вони зіштовхуються з дискримінацією і утисками.

При ефективній підтримці під час підліткового віку дівчата можуть реалізувати свій потенціал і змінити світ на краще, ставши матерями, працівниками, підприємцями, наставниками чи політичними лідерами. Ми зібрали красиві картинки, щоб ви привітали дівчаток з їхнім днем.

Картинки з Днем дівчат



Картинки з Днем дівчат



День дівчат в Україні



Картинки з Днем дівчат



Картинки з Днем дівчат



День дівчат 2020



Милі картинки з Днем дівчат



Картинки з Днем дівчат



11 жовтня – міжнародний День дівчат



Картинки з Днем дівчат



11 жовтня – міжнародний День дівчат



Міжнародний день дівчат