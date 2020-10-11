Международный день девочек: подборка красивых картинок
В воскресенье, 11 октября, отмечается Международный день девочек, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в 2012 году.
Этот день учрежден для того, чтобы обратить внимание на социальные проблемы и неравенство девочек во всем мире, связанные с возможностями получения образования, полноценного питания, медицинского обслуживания, социальных прав, защиты от дискриминации, насилия и принудительного замужества в детском возрасте, пишет 24 канал.
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Международный день девочек поощряет расширять права и возможности девочек. По данным ООН, в мире проживает более миллиарда девочек. И каждый день в любом уголке мира они сталкиваются с дискриминацией и притеснениями.
При эффективной поддержке во время подросткового возраста девочки могут реализовать свой потенциал и изменить мир к лучшему, став матерями, работниками, предпринимателями, наставниками или политическими лидерами. Мы собрали красивые картинки, чтобы вы поздравили девочек с их днем.
Картинки с Днем девочек
Картинки с Днем девочек
День девочек в Украине
Картинки с Днем девочек
Картинки с Днем девочек
День девочек 2020
Милые картинки с Днем девочек
Картинки с Днем девочек
11 октября – международный День девочек
Картинки с Днем девочек
11 октября – международный День девочек
Международный День девочек