У 2022 році ми відзначаємо 10 річницю Міжнародного дня дівчат. Попри те, що від початку створення цього свята значно більше зросла увага до питань прав та захисту дівчат і про це говорять уряди, політики та громадськість, дівчата все ще обмеженні у своїх правах, пише 24 канал.

Читайте також Привітання з весіллям: щирі слова у прозі та віршах, картинки-привітання для подружніх пар

"Наш час настав – наші права, наше майбутнє" – під таким гаслом щорічно відзначають Міжнародний день дівчат. Саме зараз той час, щоб нести лідерство та відповідальність у світ. Час, щоб інвестувати в майбутнє у якому будуть свобода слова та рівність у правах. З нагоди цього свята пропонуємо вам добірку картинок-привітань.

Історія та значення Міжнародного дня дівчат

День дівчат був проголошений на 66 сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних націй 19 грудня 2011 року, а відзначити його почали 11 жовтня 2012 року. Канада стала ініціатором ухвалення цієї резолюції Генасамблеєю ООН. Просуванням резолюції займалася канадська міністерка у справах жінок Рона Амброуз.

Цей день був обраний для того, щоб привернути увагу до соціальних проблем та нерівності, які відчувають дівчата. Часто таке відношення пов'язане зі ставленням навколишнього суспільства до жіночої статі. У деяких країнах дівчат обмежують в можливості отримання освіти, у належному медичному обслуговуванні, повноцінному харчуванні, у соціальних правах. Вони незахищені від дискримінації, примусового заміжжя у дитячому віці й психологічного та фізичного насильства.

Однак, всупереч складності цього питання, дівчата мають великий потенціал та силу волі за допомогою яких вони змінюють світ. Вони креативні, наполегливі та витривалі. Кожного дня вони знову і знову демонструють, що готові боротися та сприяти прогресу у суспільстві.

Картинки-привітання з Міжнародним днем дівчат

День дівчат 2022 картинки-привітання / Фото "Коліжанка"

Картинки-привітання з Днем дівчат 2022 /​ Фото "Радіо MAXIMUM"

Привітання з Днем дівчат у картинках / Фото з відкритих джерел

Міжнародний день дівчат картинки-привітання / Фото "Радіо MAXIMUM"

Гарні картинки-привітання з Днем дівчат / Колаж 24 каналу

Міжнародний день дівчат 2022 картинки-привітання / Фото "Радіо MAXIMUM

Привітання з Днем дівчат 2022 у картинках / Колаж 24 каналу