Всесвітній день чоловіків-2021: картинки-привітання зі святом

19 листопада 2021 , 07:02
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Джерело:

24 канал

19 листопада у світі відзначають День чоловіків! Це свято створили з метою привернення уваги до гендерної дискримінації та проблем нерівності статі. У цей день проводять різноманітні лекції і воркшопи, на яких розповідають про збереження ментального чоловічого здоров'я й роль чоловіків у сучасному світі. Привітайте рідних, коханих, друзів чи колег з Всесвітнім днем чоловіків веселими листівками!

Чоловіки страждають від гендерних упереджень не менше, ніж жінки. Їм з малечку кажуть, щоб вони стримували свої емоції, насаджують певні обов'язки, думки й узагалі життєвий світогляд. Однак, усі забувають, що "представники сильної статі" не завжди можуть бути сильними, витривалими й мужніми, адже вони теж люди. Всесвітній день чоловіків як раз торкається тих тем, які пов'язані з психічним здоров'ям чоловіків, як вони себе позиціюють у світі й чи взагалі вільно почуваються у суспільстві.

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Картинки-привітання з Всесвітнім днем чоловіків-2021


Міжнародний чоловічий день 2021: картинки-привітання


Всесвітній день чоловіків 2021: картинки-привітання


Привітання з Всесвітнім днем чоловіків 2021


З Всесвітнім днем чоловіків 2021: листівки


Вітаю з Всесвітнім днем чоловіків 2021


Міжнародний день чоловіків 2021: листівки-привітання


З Днем чоловіків!

Автор: Андріана Будиш