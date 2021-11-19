Всесвітній день чоловіків-2021: картинки-привітання зі святом

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19 листопада у світі відзначають День чоловіків! Це свято створили з метою привернення уваги до гендерної дискримінації та проблем нерівності статі. У цей день проводять різноманітні лекції і воркшопи, на яких розповідають про збереження ментального чоловічого здоров'я й роль чоловіків у сучасному світі. Привітайте рідних, коханих, друзів чи колег з Всесвітнім днем чоловіків веселими листівками!