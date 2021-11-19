Всесвітній день чоловіків-2021: картинки-привітання зі святом
Джерело:24 канал
19 листопада у світі відзначають День чоловіків! Це свято створили з метою привернення уваги до гендерної дискримінації та проблем нерівності статі. У цей день проводять різноманітні лекції і воркшопи, на яких розповідають про збереження ментального чоловічого здоров'я й роль чоловіків у сучасному світі. Привітайте рідних, коханих, друзів чи колег з Всесвітнім днем чоловіків веселими листівками!
Чоловіки страждають від гендерних упереджень не менше, ніж жінки. Їм з малечку кажуть, щоб вони стримували свої емоції, насаджують певні обов'язки, думки й узагалі життєвий світогляд. Однак, усі забувають, що "представники сильної статі" не завжди можуть бути сильними, витривалими й мужніми, адже вони теж люди. Всесвітній день чоловіків як раз торкається тих тем, які пов'язані з психічним здоров'ям чоловіків, як вони себе позиціюють у світі й чи взагалі вільно почуваються у суспільстві.
Читайте Вихідні у 2021 році: календар свят в Україні
Картинки-привітання з Всесвітнім днем чоловіків-2021
Міжнародний чоловічий день 2021: картинки-привітання
Всесвітній день чоловіків 2021: картинки-привітання
Привітання з Всесвітнім днем чоловіків 2021
З Всесвітнім днем чоловіків 2021: листівки
Вітаю з Всесвітнім днем чоловіків 2021
Міжнародний день чоловіків 2021: листівки-привітання
З Днем чоловіків!