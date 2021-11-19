Мужчины страдают от гендерных предубеждений не меньше, чем женщины. Им с детства говорят, чтобы они сдерживали свои эмоции, насаждают определенные обязанности, мысли и вообще жизненный кругозор. Однако, все забывают, что "представители сильного пола" не всегда могут быть сильными, выносливыми и мужественными, ведь они тоже люди. Всемирный день мужчин как раз касается тех тем, которые связаны с психическим здоровьем мужчин, как они себя позиционируют в мире и вообще свободно чувствуют себя в обществе.

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Картинки-поздравления с Всемирным днем мужчин-2021

Международный мужской день 2021: картинки-поздравления

Всемирный день мужчин 2021: картинки-поздравления

Поздравления с Всемирным днем мужчин 2021



С Всемирным днем мужчин 2021: открытки

Поздравляю с Всемирным днем мужчин 2021

Международный день мужчин 2021: открытки-поздравления