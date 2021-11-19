Мужчины страдают от гендерных предубеждений не меньше, чем женщины. Им с детства говорят, чтобы они сдерживали свои эмоции, насаждают определенные обязанности, мысли и вообще жизненный кругозор. Однако, все забывают, что "представители сильного пола" не всегда могут быть сильными, выносливыми и мужественными, ведь они тоже люди. Всемирный день мужчин как раз касается тех тем, которые связаны с психическим здоровьем мужчин, как они себя позиционируют в мире и вообще свободно чувствуют себя в обществе.
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Картинки-поздравления с Всемирным днем мужчин-2021
Международный мужской день 2021: картинки-поздравления
Всемирный день мужчин 2021: картинки-поздравления
Поздравления с Всемирным днем мужчин 2021
С Всемирным днем мужчин 2021: открытки
Поздравляю с Всемирным днем мужчин 2021
Международный день мужчин 2021: открытки-поздравления
С Днем мужчин!