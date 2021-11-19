Чоловіки страждають від гендерних упереджень не менше, ніж жінки. Їм з малечку кажуть, щоб вони стримували свої емоції, насаджують певні обов'язки, думки й узагалі життєвий світогляд. Однак, усі забувають, що "представники сильної статі" не завжди можуть бути сильними, витривалими й мужніми, адже вони теж люди. Всесвітній день чоловіків як раз торкається тих тем, які пов'язані з психічним здоров'ям чоловіків, як вони себе позиціюють у світі й чи взагалі вільно почуваються у суспільстві.

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Картинки-привітання з Всесвітнім днем чоловіків-2021

Міжнародний чоловічий день 2021 картинки привітання
Міжнародний чоловічий день 2021: картинки-привітання

Всесвітній день чоловіків 2021 картинки привітання
Всесвітній день чоловіків 2021: картинки-привітання

Привітання з Всесвітнім днем чоловіків 2021
Привітання з Всесвітнім днем чоловіків 2021

З Всесвітнім днем чоловіків 2021 листівки
З Всесвітнім днем чоловіків 2021: листівки

Вітаю з Всесвітнім днем чоловіків 2021
Вітаю з Всесвітнім днем чоловіків 2021

Міжнародний день чоловіків 2021 листівки привітання
Міжнародний день чоловіків 2021: листівки-привітання

З Днем чоловіків
З Днем чоловіків!