Чоловіки страждають від гендерних упереджень не менше, ніж жінки. Їм з малечку кажуть, щоб вони стримували свої емоції, насаджують певні обов'язки, думки й узагалі життєвий світогляд. Однак, усі забувають, що "представники сильної статі" не завжди можуть бути сильними, витривалими й мужніми, адже вони теж люди. Всесвітній день чоловіків як раз торкається тих тем, які пов'язані з психічним здоров'ям чоловіків, як вони себе позиціюють у світі й чи взагалі вільно почуваються у суспільстві.

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Картинки-привітання з Всесвітнім днем чоловіків-2021



Міжнародний чоловічий день 2021: картинки-привітання



Всесвітній день чоловіків 2021: картинки-привітання



Привітання з Всесвітнім днем чоловіків 2021



З Всесвітнім днем чоловіків 2021: листівки



Вітаю з Всесвітнім днем чоловіків 2021



Міжнародний день чоловіків 2021: листівки-привітання