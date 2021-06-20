З твоїм святом, татку: картинки-привітання з Днем батька-2021

20 червня 2021 , 07:40
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Джерело:

24 канал

20 червня в Україні вшановують дуже тепле й родинне свято – День батька. Сьогодні кожна дитина має висловити вдячність, любов та повагу своєму тату. Картинки-привітання з Днем батька шукайте у матеріалі.

 День батька – особлива подія у кожній сім'ї. В Україні це свято є офіційним і щорічно відзначається в третю неділю червня. Цікаво, що заснувала це свято жінка. Американка Сонора Смарт-Додд вирішила вшанувати пам'ять про свого тата, який самотужки виховав її і ще 5 дітей.

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Картинки-привітання з Днем батька-2021


День батька 2021: картинки-привітання


Привітання з Днем батька 2021


Картинки з Днем батька 2021


День батька: листівки та привітання


День батька-2021 в Україні святкують 20 червня


День тата 2021: привітання та картинки


День батька: картинки-привітання українською

Автор: Квітослава Туз