День батька – особлива подія у кожній сім'ї. В Україні це свято є офіційним і щорічно відзначається в третю неділю червня. Цікаво, що заснувала це свято жінка. Американка Сонора Смарт-Додд вирішила вшанувати пам'ять про свого тата, який самотужки виховав її і ще 5 дітей.
До слова Правила виховання успішних та щасливих дітей: 5 кращих виступів з TED talks для батьків
Картинки-привітання з Днем батька-2021
День батька 2021: картинки-привітання
Привітання з Днем батька 2021
Картинки з Днем батька 2021
День батька: листівки та привітання
День батька-2021 в Україні святкують 20 червня
День тата 2021: привітання та картинки
День батька: картинки-привітання українською