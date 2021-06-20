 День батька – особлива подія у кожній сім'ї. В Україні це свято є офіційним і щорічно відзначається в третю неділю червня. Цікаво, що заснувала це свято жінка. Американка Сонора Смарт-Додд вирішила вшанувати пам'ять про свого тата, який самотужки виховав її і ще 5 дітей.

До слова Правила виховання успішних та щасливих дітей: 5 кращих виступів з TED talks для батьків

Картинки-привітання з Днем батька-2021

День батька 2021 картинки привітання
День батька 2021: картинки-привітання

Привітання з Днем батька 2021
Привітання з Днем батька 2021

Картинки з Днем батька 2021
Картинки з Днем батька 2021

День батька листівки привітання
День батька: листівки та привітання

День батька в Україні 20 червня
День батька-2021 в Україні святкують 20 червня

День тата 2021 привітання картинки
День тата 2021: привітання та картинки

День батька привітання українською
День батька: картинки-привітання українською