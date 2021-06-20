День батька – особлива подія у кожній сім'ї. В Україні це свято є офіційним і щорічно відзначається в третю неділю червня. Цікаво, що заснувала це свято жінка. Американка Сонора Смарт-Додд вирішила вшанувати пам'ять про свого тата, який самотужки виховав її і ще 5 дітей.

До слова Правила виховання успішних та щасливих дітей: 5 кращих виступів з TED talks для батьків

Картинки-привітання з Днем батька-2021



День батька 2021: картинки-привітання



Привітання з Днем батька 2021



Картинки з Днем батька 2021



День батька: листівки та привітання



День батька-2021 в Україні святкують 20 червня



День тата 2021: привітання та картинки