День отца – особое событие в каждой семье. В Украине этот праздник является официальным и ежегодно отмечается в третье воскресенье июня. Интересно, что основала этот праздник женщина. Американка Сонора Смарт Додд решила почтить память своего папы, который в одиночку воспитал ее и еще 5 детей.

К слову Правила воспитания успешных и счастливых детей: 5 лучших выступлений из TED talks для родителей

Картинки-поздравления с Днем отца-2021



День отца 2021: картинки-поздравления



Поздравление с Днем отца 2021



Картинки с Днем отца 2021



День отца: открытки и поздравления



День отца-2021 в Украине празднуют 20 июня



День тата 2021: поздравления та картинки