День отца – особое событие в каждой семье. В Украине этот праздник является официальным и ежегодно отмечается в третье воскресенье июня. Интересно, что основала этот праздник женщина. Американка Сонора Смарт Додд решила почтить память своего папы, который в одиночку воспитал ее и еще 5 детей.

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Привітання з Днем батька 2021
Поздравление с Днем отца 2021

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Картинки с Днем отца 2021

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День отца: открытки и поздравления

День батька в Україні 20 червня
День отца-2021 в Украине празднуют 20 июня

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