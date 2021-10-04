Врочисті картинки-привітання з Всесвітнім днем архітектора-2021

4 жовтня 2021 , 07:05
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Джерело:

24 канал

Міжнародне свято архітекторів і пошановувачів архітектурного мистецтва відзначають у перший понеділок жовтня. Привітайте рідних, колег чи друзів зі святом гарними картинками-привітаннями.

Всесвітній день архітектури заснували у 1985 році за ініціативи Міжнародного союзу архітекторів. Ця організація була створена одразу після Другої світової війни з метою відновлення міст й пам'ятників, які постраждали під час бойових дій.

До слова Картинки-привітання з Днем ангела: святкова добірка

Картинки-привітання з Всесвітнім днем архітектури-2021


Всесвітній день архітектури 2021: привітання-картинки


Картинки з Всесвітнім днем архітектора 2021


Привітання з Всесвітнім днем архітектора 2021


Всесвітній день архітектури 2021: листівки

З Днем архітектури 2021!


Вітаю з Днем архітектури 2021

Автор: Андріана Будиш