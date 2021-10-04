Всесвітній день архітектури заснували у 1985 році за ініціативи Міжнародного союзу архітекторів. Ця організація була створена одразу після Другої світової війни з метою відновлення міст й пам'ятників, які постраждали під час бойових дій.
До слова Картинки-привітання з Днем ангела: святкова добірка
Картинки-привітання з Всесвітнім днем архітектури-2021
Всесвітній день архітектури 2021: привітання-картинки
Картинки з Всесвітнім днем архітектора 2021
Привітання з Всесвітнім днем архітектора 2021
Всесвітній день архітектури 2021: листівки
З Днем архітектури 2021!
Вітаю з Днем архітектури 2021