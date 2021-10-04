Всемирный день архитектуры основали в 1985 году по инициативе Международного союза архитекторов. Эта организация была создана сразу после Второй мировой войны с целью восстановления городов и памятников, пострадавших во время боевых действий.

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Картинки-поздравления со Всемирным днем архитектуры-2021

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Картинки з Всесвітнім днем архітектора 2021Картинки со Всемирным днем архитектора 2021

Привітання з Всесвітнім днем архітектора 2021Картинки с Всемирным днем архитектора 2021

Всесвітній день архітектури 2021 листівки
Всемирный день архитектуры 2021: открытки
З Днем архітектури 2021
С Днем архитектуры 2021!

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