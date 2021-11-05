День Ангела Якова-2021: картинки-привітання з іменинами
5 листопада 2021 , 06:57Читать новость на русском
Джерело:24 канал
5 листопада церква вшановує постать святого апостола Якова. Відповідно, усі хлопці й чоловіки з цим іменем святкують іменини!
Ім'я Яків є чи не одним із найдавніших чоловічих імен. У перекладі воно означає "той, що йде слідом". Це пов'язано з тим, що біблійний Яків був близнюком Ісави. Він народився другим й схопився за ногу "старшого" брата. Тож часто хлопці й чоловіки Якови відзначаються впертістю і бажанням досягати свого.
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Іменини Якова-2021: картинки-привітання
День Ангела Якова 2021: картинки
Привітання з днем Ангела Якова-2021 українською
Привітання з іменинами Якова 2021
Вітаю з днем Ангела Якова 2021!
З іменинами Якова 2021
Вітаю з іменинами!