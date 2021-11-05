Ім'я Яків є чи не одним із найдавніших чоловічих імен. У перекладі воно означає "той, що йде слідом". Це пов'язано з тим, що біблійний Яків був близнюком Ісави. Він народився другим й схопився за ногу "старшого" брата. Тож часто хлопці й чоловіки Якови відзначаються впертістю і бажанням досягати свого.

Також Найкращі привітання з днем Ангела у прозі та віршах

Красиві картинки-привітання з днем Ангела Якова-2021



Іменини Якова-2021: картинки-привітання



День Ангела Якова 2021: картинки



Привітання з днем Ангела Якова-2021 українською



Привітання з іменинами Якова 2021



Вітаю з днем Ангела Якова 2021!



З іменинами Якова 2021