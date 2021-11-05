Имя Иаков является едва ли не одним из древнейших мужских имен. В переводе оно означает "идущий следом". Это связано с тем, что библейский Иаков был близнецом Исавы. Он родился вторым и схватился за ногу "старшего" брата. Поэтому часто парни и мужчины Иаковы отличаются упрямством и желанием достигать своего.

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