З Днем святої Варвари: історія свята та гарні картинки-привітання з Днем ангела

17 грудня церква відзначає День святої Варвари. Це свято присвячене пам'яті великомучениці Варвари. Також сьогодні дівчата з цим іменем відзначають свої іменини.

Ім'я Варвара у перекладі з грецької мови означає "чужоземка". По своєму темпераменту жінки з цим іменем є сміливими та працьовитими. Вони вміють ставити перед собою цілі й досягати їх. З нагоди їхнього Дня ангела пропонуємо ваш красиві картинки-привітання, пише 24 канал.

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Ким була великомучениця Варвара

Згідно з переказами Варвара Іліопольська народилася у Фінікії у родині впливового язичника Діоскора. Дівчина вирізнялася своєю красою, тож батько вирішив замкнути її у вежі, щоб приховати від сторонніх очей. У той час поки вона була ув'язнена, Варвара спостерігала за світом зі свого вікна і в результаті зробила висновок, що все, що є навколо, міг створити лише один Творець.

Коли батько випустив доньку із вежі, щоб підготувати до одруження, Варвара, скориставшись можливістю, прийняла християнство. Коли Діоскор дізнався про її переконання, він сильно розгнівався й наказав міській сторожі катувати її.

Давня історія свідчить, що вночі до дівчини з'явився сам Бог, і наступного дня Варвара прокинулася без ран на своєму тілі. Тоді батько здійснити суд над нею і власними руками обезголовив дочку.

Картинки-привітання з Днем ангела Варвари

Картинки з Днем ангела Варвари 2022 / Фото "Апостроф"

Картинки-привітання з Днем ангела Варвари / Фото з відкритих джерел

Привітання з іменинами Варвари 2022 у картинках / Фото "ТСН"

Картинки-привітання з Днем ангела Варвари / Фото "ТСН"

День ангела Варвари – привітання у картинках / Фото з відкритих джерел

З іменинами Варвари – картинки-привітання / Фото "ТСН"

З Днем ангела Варвари 2022 – картинки-привітання / Фото з відкритих джерел

З Днем ангела Варвари – гарні картинки-привітання / Фото "ТСН"