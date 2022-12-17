Имя Варвара в переводе с греческого означает "чужеземка". По своему темпераменту женщины с этим именем смелы и трудолюбивы. Они умеют ставить перед собой цели и добиваться их. По случаю их Дня ангела предлагаем ваши красивые картинки-поздравления, пишет 24 канал.

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Кем была великомученица Варвара

Согласно преданию Варвара Илиопольская родилась в Финикии в семье влиятельного язычника Диоскора. Девушка отличалась своей красотой, поэтому отец решил запереть ее в башне, чтобы скрыть от посторонних глаз. В то время пока она была заключена, Варвара наблюдала за миром из своего окна и в результате заключила, что все, что есть вокруг, мог создать только один Творец.

Когда отец выпустил дочь из башни, чтобы подготовить к женитьбе, Варвара, воспользовавшись возможностью, приняла христианство. Когда Диоскор узнал ее убеждения, он сильно рассердился и приказал городской страже пытать ее.

Древняя история свидетельствует, что ночью к девушке явился сам Бог, и на следующий день Варвара очнулась без ран на своем теле. Тогда отец осуществил суд над ней и собственными руками обезглавил дочь.

Картинки-поздравления с Днем ангела Варвары

Картинки с Днем ангела Варвары 2022 / Фото "Апостроф"

Картинки-поздравления с Днем ангела Варвары / Фото из открытых источников

Поздравления с именинами Варвары 2022 в картинках / Фото "ТСН"

Картинки-поздравления с Днем ангела Варвары / Фото "ТСН"

День ангела Варвары – поздравления в картинках / Фото из открытых источников

С именинами Варвары - картинки-поздравления / Фото "ТСН"

С Днем ангела Варвары 2022 – картинки-поздравления / Фото из открытых источников

С Днем ангела Варвары – красивые картинки-поздравления / Фото "ТСН"