День Ангела Варвари-2021: красиві привітання у листівках

17 грудня 2021 , 07:02
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Джерело:

24 канал

17 грудня усі дівчата і жінки з іменем Варвара святкують іменини. Цього дня у церквах згадують святу Варвару, яка була великомученицею й стала чи не однією із найвідоміших християнських святих.

Ім'я Варвара з перекладу означає "іноземка". Часто це значення імені є дуже доречним, адже його власниця виділяється з оточення. Варвара має гострий розум й вміє легко знаходити підхід до людей. Іменинниця більше слухає, ніж говорить, проте завжди має власний погляд на речі. Варварі вдається писати вірші й гарно малювати, адже творчість – це спосіб її самовираження.

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Картинки-привітання з днем Ангела Варвари-2021


Привітання з днем Ангела Варвари-2021


Картинки з днем Ангела Варвари-2021


День Ангела Варвари 2021: картинки-привітання


Іменини Варвари 2021: привітання


Листівки з днем Ангела Варвари 2021


Вітаю з іменинами Варвари 2021


З днем Ангела Варвари!

Автор: Андріана Будиш