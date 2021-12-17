Имя Варвара в переводе означает "иностранка". Часто это значение имени очень уместно, ведь его владелица выделяется из окружения. Варвара обладает острым умом и умеет легко находить подход к людям. Именинница больше слушает, чем говорит, но всегда имеет свой взгляд на вещи. Варваре удается писать стихи и рисовать, ведь творчество – это способ ее самовыражения.

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Картинки-поздравления с днем Ангела Варвары-2021

Поздравление с днем Ангела Варвары-2021

Картинки з днем Ангела Варвары-2021

День Ангела Варвары-2021: картинки-поздравления

Именины Варвары-2021: поздравление

Открытки с днем Ангела Варвары-2021

Поздравляю с именинами Варвары-2021

С днем Ангела Варвары!