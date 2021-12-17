Ім'я Варвара з перекладу означає "іноземка". Часто це значення імені є дуже доречним, адже його власниця виділяється з оточення. Варвара має гострий розум й вміє легко знаходити підхід до людей. Іменинниця більше слухає, ніж говорить, проте завжди має власний погляд на речі. Варварі вдається писати вірші й гарно малювати, адже творчість – це спосіб її самовираження.

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Картинки-привітання з днем Ангела Варвари-2021



Привітання з днем Ангела Варвари-2021



Картинки з днем Ангела Варвари-2021



День Ангела Варвари 2021: картинки-привітання



Іменини Варвари 2021: привітання



Листівки з днем Ангела Варвари 2021



Вітаю з іменинами Варвари 2021