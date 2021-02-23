День Ангела Валентини: картинки-привітання, які змусять іменинницю тепло усміхнутись
Валентина святкує свій день Ангела 23 лютого. Жінки й дівчата з цим іменем мають не лише ніжні і витончені риси, а й "перцевий характер". Валентина сильна духом і надзвичайно кмілива. Привітайте дорогу вам Валю зі святом іменин картинками, які принесуть їй море радощів.
Джерело:24 канал
День Ангела важлива подія у житті людини. Янгол Валентини завжди захищає її від усіх бід і від "пригод", які вона іноді шукає. Бажаємо Валі гарного настрою, міцного здоров'я та багато-багато щастя у день її іменин!
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День Ангела Валентини святкують 23 лютого
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