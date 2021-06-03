Зичимо щастя й радості: картинки-привітання з днем Ангела Олени

3 червня 2021 року всі жінки і дівчатка з іменем Олена святкують день Ангела. Цього дня православна церква згадує святу Олену, яка була мудрою царицею й сильною жінкою. Чудові картинки-привітання, якими можна привітати зі святом іменин Олени – шукайте у матеріалі.

Ім'я Олена у перекладі з грецької означає "сонячна", "сонячний промінь". Жінки з цим іменем надзвичайно позитивні, комунікабельні й мають вольовий характер. Олену завжди оточують багато друзів та й вона сама завжди допоможе близьким у біді. Також Олена дуже емоційна й чуйна натура, яка любить мистецтво й намагається усе довкола зробити затишним й красивим.

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Картинки-привітання з днем Ангела Олени-2021



День Ангела Олени 2021: картинки-привітання



Іменини Олени святкують 3 червня



Картинки з днем Ангела Олени 2021



Привітання з днем Ангела Олени 2021



День Ангела Олени 2021: листівки-привітання



Вітаю з днем Ангела Олени!



З днем Ангела Олени!