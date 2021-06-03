Имя Елена в переводе с греческого означает "солнечная", "солнечный луч". Женщины с этим именем чрезвычайно позитивны, коммуникабельны и имеют волевой характер. Елену всегда окружают многие друзья да и она сама всегда поможет близким в беде. Также Елена очень эмоциональная и отзывчивая натура, которая любит искусство и пытается все вокруг сделать уютным и красивым.

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Картинки-поздравления с днем Ангела Елены-2021

День Ангела Олени картинки привітання
День Ангела Елены 2021: картинки-поздравленияІменини Олени 3 червня
Іменини Олени святкують 3 червня

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З днем Ангела Олени
С днем Ангела Елены!