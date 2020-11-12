12 листопада День ангела Олени відзначають усі дівчата і жінки, які носять це ім’я. Жіноче ім’я Олена є одним із найпопулярніших імен, тож іменини відзначаються декілька разів на рік: 28 січня, 19 березня, 3 червня, 8 червня, 24 липня та 12 листопада.

Ім’я Олена походить із давньогрецької "Хелене" і означає "сонячна", "сонячне світло". Олена – символ вічної жіночності. Редакція LifeStyle 24 зібрала для вас добірку картинок, щоб ви змогли привітати рідних та близьких з цим чудовим святом. Читайте також Картинки-привітання з Днем ангела: святкова добірка Картинки з іменинами Олени

Картинки з іменинами Олени

День ангела Олени: картинки зі святом

Картинки з іменинами Олени

День ангела Олени: картинки зі святом

Картинки з іменинами Олени

День ангела Олени: картинки зі святом

Картинки з іменинами Олени

День ангела Олени: картинки зі святом

Картинки з іменинами Олени

День ангела Олени: картинки зі святом