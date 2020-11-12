12 ноября День ангела Елены отмечают все девушки и женщины, которые носят это имя. Женское имя Елена является одним из самых популярных имен, поэтому именины отмечаются несколько раз в году: 28 января, 19 марта, 3 июня, 8 июня, 24 июля и 12 ноября.

Имя Елена происходит от древнегреческого "Хелене" и означает "солнечная", "солнечный свет". Елена – символ вечной женственности. Редакция LifeStyle 24 собрала для вас подборку картинок, чтобы вы смогли поздравить родных и близких с этим замечательным праздником. Читайте также Картинки-поздравления с Днем ангела: праздничная подборка Картинки с именинами Елены Картинки с именинами Елены День ангела Елены: картинки с праздником Картинки с именинами Елены

День ангела Елены: картинки с праздником Картинки с именинами Елены Картинки с именинами Елены Картинки с именинами Елены

День ангела Олени: картинки зі святом Картинки с именинами Елены

День ангела Елены: картинки с праздником