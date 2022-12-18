З Днем ангела Миколи: чудові картинки-привітання для іменинника
19 грудня свій День ангела відзначають чоловіки з іменем Микола. Ця дата також відома для всіх українців тим, що ми також відзначаємо День Святого Миколая, який асоціюється із казкою, чарівною порою та подарунками.
Ім'я Микола з давньогрецької мови перекладається як "переможець народів". У християнстві воно є одне з найпоширеніших, адже саме це ім’я носив один із найбільш шанованих святих у церкві – Миколай Чудотворець. Не забудьте привітати іменинників з цим чудовим днем й надішліть їм красиву листівку, зазнає 24 канал.
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Картинки-привітання з Днем ангела Миколи
Картинки з Днем ангела Миколи 2022 / Фото "Радіо MAXIMUM"
Картинки-привітання з Днем ангела Миколи / Фото "Особлива"
Привітання з Днем ангела Миколи – картинках / Фото з відкритих джерел
Картинки-привітання з Днем ангела Миколи / Фото "Неймовірна Україна"
День ангела Миколи 2022 – картинки-привітання / Фото InfoRoom
З іменинами Миколи – гарні листівки зі святом / Фото з відкритих джерел
З Днем ангела Миколи – картинки-привітання з іменинами / Фото "Телеграф"
З Днем ангела Миколи – гарні картинки-привітання / Фото "Факти"