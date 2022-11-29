З Днем ангела Матвія: гарні картинки-привітання для найрідніших
29 листопада хлопці та чоловіки з ім'ям Матвій відзначають свій День ангела. Також у цей день церква вшановує апостола та євангеліста Матвія, який був учнем Ісуса Христа.
Колись ім’я Матвій було вважалося досить рідкісним, а зараз воно стало популярним. Значення цього імені з давньоєврейської мови у перекладі означає – "довгоочікуваний", "бажаний" або «Божий дар». Ми підготували для вас добірку картинок й чудових слів, щоб ви могли привітати сьогодні Матвіїв, зазначає 24 канал.
Читайте також Календар на грудень 2022: що відзначатимуть українці й скільки будуть відпочивати
День ангела Матвій святкує декілька разів в році:
- 25 квітня;
- 13 липня;
- 22 серпня;
- 11, 18 жовтня;
- 29 листопада.
Картинки-привітання з Днем ангела Матвія
Картинки з Днем ангела Матвія 2022 / Фото "1+1"
Привітання з іменинами Матвія 2022 у картинках / Фото з відкритих джерел
Картинки-привітання з днем ангела Матвія / Фото з відкритих джерел
З іменами Матвія картинки-привітання / Фото з відкритих джерел
День ангела Матвія – привітання у картинках / Фото "Радіо МАКСИМУМ"
З Днем ангела Матвія 2022 картинки-привітання / Фото з відкритих джерел
З Днем ангела Матвія привітання 2022 / Фото "Радіо МАКСИМУМ"
Привітання з Днем ангела Матвія у прозі та віршах
У Матвія нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправив крила,
Кожне серце тут зігріла.
***
У День ангела бажаю тобі. Матвій, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання і успіх!
***
Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас у світі,
Просто чудо – ти такий!
Матвій, тебе вітаємо,
З днем народження твоїм,
І тобі одне бажаємо –
Будь завжди ти золотим!
Привітання з Днем ангела Матвія у віршах та прозі / Фото "ТСН"
У День ангела бажаю тобі, Матвій, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання й успіх!
***
Я помолюсь за Матвія всім ангелам у світі
І попрошу волошку у стиглому житі,
І попрошу здоров’я і щастя для тебе,
Радості світлої, синього неба.
Я попрошу для тебе тільки віри й сили,
Щоби біди тебе не змели, не скосили.
Я попрошу для тебе сили криці й сталі,
Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.
Я помолюсь за тебе всім ангелам у світі,
Хай дарують роки тобі довгі й світлі.