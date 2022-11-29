З Днем ангела Матвія: гарні картинки-привітання для найрідніших

29 листопада хлопці та чоловіки з ім'ям Матвій відзначають свій День ангела. Також у цей день церква вшановує апостола та євангеліста Матвія, який був учнем Ісуса Христа.

Колись ім’я Матвій було вважалося досить рідкісним, а зараз воно стало популярним. Значення цього імені з давньоєврейської мови у перекладі означає – "довгоочікуваний", "бажаний" або «Божий дар». Ми підготували для вас добірку картинок й чудових слів, щоб ви могли привітати сьогодні Матвіїв, зазначає 24 канал.

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День ангела Матвій святкує декілька разів в році:

25 квітня;

13 липня;

22 серпня;

11, 18 жовтня;

29 листопада.

Картинки-привітання з Днем ангела Матвія

Картинки з Днем ангела Матвія 2022 / Фото "1+1"

Привітання з іменинами Матвія 2022 у картинках / Фото з відкритих джерел

Картинки-привітання з днем ангела Матвія / Фото з відкритих джерел

З іменами Матвія картинки-привітання / Фото з відкритих джерел

День ангела Матвія – привітання у картинках / Фото "Радіо МАКСИМУМ"

З Днем ангела Матвія 2022 картинки-привітання / Фото з відкритих джерел

З Днем ангела Матвія привітання 2022 / Фото "Радіо МАКСИМУМ"

Привітання з Днем ангела Матвія у прозі та віршах

У Матвія нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправив крила,

Кожне серце тут зігріла.

***

У День ангела бажаю тобі. Матвій, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання і успіх!

***

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас у світі,

Просто чудо – ти такий!

Матвій, тебе вітаємо,

З днем народження твоїм,

І тобі одне бажаємо –

Будь завжди ти золотим!

Привітання з Днем ангела Матвія у віршах та прозі / Фото "ТСН"

У День ангела бажаю тобі, Матвій, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання й успіх!

***

Я помолюсь за Матвія всім ангелам у світі

І попрошу волошку у стиглому житі,

І попрошу здоров’я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе тільки віри й сили,

Щоби біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці й сталі,

Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам у світі,

Хай дарують роки тобі довгі й світлі.