Когда-то имя Матвей было считалось довольно редким, а сейчас оно стало популярным. Значение этого имени с древнееврейского языка в переводе означает "долгожданный", "желаемый" или "Божий дар". Мы подготовили для вас подборку картинок и прекрасных слов, чтобы вы могли поздравить сегодня Матвеев, отмечает 24 канал .

Читайте также Календарь на декабрь 2022: что будут отмечать украинцы и сколько будут отдыхать

День ангела Матвей празднует несколько раз в году:

25 апреля;

13 июля;

22 августа;

11, 18 октября;

29 ноября.

Картинки-поздравления с Днем ангела Матфея

Картинки с Днем ангела Матвея 2022 / Фото "1+1"

Поздравления с именинами Матвея 2022 в картинках / Фото из открытых источников

Картинки-поздравления с днем ангела Матвея / Фото из открытых источников

С именами Матвея картинки-поздравления / Фото из открытых источников

День ангела Матвея – поздравления в картинках / Фото "Радио МАКСИМУМ"

С Днем ангела Матфея 2022 картинки-поздравления / Фото из открытых источников

С Днем ангела Матвея поздравления 2022 / Фото "Радио МАКСИМУМ"

Поздравление с Днем ангела Матвея в прозе и стихах

У Матвея ныне праздник,

Друзей прибыло многое.

Цветы есть и подарки,

И объятия, и поцелуи.

Но главное в том,

Чтобы и дальше этому дому

Улыбалась Судьба искренне,

Чтобы жили Надежда и Вера,

И Любовь, расправил крылья,

Каждое сердце здесь согрело.

***

В День ангела желаю тебе. Матфей, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах, чтобы все твои начинания были претворены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождали удача, процветание и успех!

***

Пусть, Матвей, все будет хорошо,

Пусть удача в дверь постучится,

Чтоб успех большой к тебе пришел

И помог желаньям воплотиться!

Пусть удача, счастье в дверь твою

Постучатся, чтоб навек останется!

Радуйся ты прожитому дню,

Чтоб по пустякам не волноваться!

Поздравление с Днем ангела Матвея в стихах и прозе / Фото "ТСН"

В День ангела желаю тебе, Матфей, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах, чтобы все твои начинания были претворены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождали удача, процветание и успех!

***

Пьем сегодня за Матвея.

С именинами, Матвей!

Нет Матвея здоровее

На нашей планете всей.

Ты красив душой и телом,

В дружбе и любви – всегда,

Да и занят нужным делом

Ничем тебя года!

С вечной спутницей-удачей

Быть в согласии сумей:

Как на свете жить иначе?

Пей и не больше, Матвей!