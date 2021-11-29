Щирі вітання: листівки з днем Ангела Матвія-2021

29 листопада хлопці і чоловіки з ім'ям Матвій святкують день Ангела! Небесним охоронцем іменинників є святий апостол Матвій, який написав одне зі славетних Євангелій.

У кожної людини є ангел-охоронець, з яким у неї є особливий зв'язок. Тож, часто у свої іменини люди відвідують Служби Божі, де моляться своєму хоронителю й дякують йому за те, що він завжди поруч.

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Картинки-привітання з днем Ангела Матвія-2021



День Ангела Матвія 2021: картинки-привітання



Картинки з днем Ангела Матвія 2021



Привітання з днем Ангела Матвія 2021



Іменини Матвія 2021: картинки



Вітаю з іменинами Матвія 2021



Листівки з днем Ангела Матвія 2021



З днем Ангела Матвія!



День Ангела Матвія святкують 29 листопада