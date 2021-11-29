У кожної людини є ангел-охоронець, з яким у неї є особливий зв'язок. Тож, часто у свої іменини люди відвідують Служби Божі, де моляться своєму хоронителю й дякують йому за те, що він завжди поруч.
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Картинки-привітання з днем Ангела Матвія-2021
День Ангела Матвія 2021: картинки-привітання
Картинки з днем Ангела Матвія 2021
Привітання з днем Ангела Матвія 2021
Іменини Матвія 2021: картинки
Вітаю з іменинами Матвія 2021
Листівки з днем Ангела Матвія 2021
З днем Ангела Матвія!
День Ангела Матвія святкують 29 листопада