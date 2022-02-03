Вітаємо: картинки-привітання з днем Ангела Максима-2022

3 лютого 2022 , 07:04
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Джерело:

24 канал

3 лютого в Україні святкують день Ангела Максима. Привітайте іменинника з радісним святом святковою листівкою.

Ім'я Максим походить від латинського слова Maximus, що означає "найвеличніший". Хлопці і чоловіки з цим іменем є дуже цілеспрямованими й доволі емоційними. Максим працьовитий й швидко досягає висот у кар'єрі. Також іменинник любить бути впертим і навіть категоричним, але з найріднішими легко йде на компроміси.

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День Ангела Максима 2022: красиві листівки


День Ангела Максима: картинки-привітання


Картинки з днем Ангела Максима 2022


Привітання з днем Ангела Максима 2022


З іменинами Максима 2022


Вітаю з днем Ангела Максима 2022


Іменини Максима 2022: листівки-привітання


Вітаю з іменинами Максима 2022​

Автор: Андріана Будиш