Ім'я Максим походить від латинського слова Maximus, що означає "найвеличніший". Хлопці і чоловіки з цим іменем є дуже цілеспрямованими й доволі емоційними. Максим працьовитий й швидко досягає висот у кар'єрі. Також іменинник любить бути впертим і навіть категоричним, але з найріднішими легко йде на компроміси.
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