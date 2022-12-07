З Днем ангела Катерини: неймовірні картинки-привітання з іменинами

Сьогодні свій День ангела відзначають Катерини. Також 7 грудня вшановують пам'ять Катерини Олександрійської, яка постраждала за християнську віру. У народі її вважають покровителькою шлюбу та любові. Тож не забудьте привітати сьогодні тих, хто названий цим чудовим ім'ям.

Вважається, що ім'я Катерина має грецьке походження, воно утворилося від грецького імені "Хайкатеріне", що в перекладі означає – "вічно чиста". Згідно з православним календарем День ангела святкують 7 грудня й 5, 17 лютого. По житті Катерини є сміливі та спокійні водночас, їхня добродушність та скромність підкоряє не одне серце. Проте вони знають собі ціну і йдуть по життя з гідністю, пише 24 канал.

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Картинки-привітання з Днем ангела Катерини

Картинки з Днем ангела Катерини 2022 / Фото "ТСН"

Картинки-привітання з Днем ангела Катерини / Фото "Апостроф"

Привітання з іменинами Катерини 2022 у картинках / Фото "ТСН"

Картинки-привітання з днем ангела Катерини / Фото "Рівне 1"

День ангела Катерини привітання у картинках / Фото "ТСН"

З іменинами Катерини – картинки-привітання / Фото "Радіо MAXIMUM"

З Днем ангела Катерини 2022 картинки-привітання / Фото "Неймовірна Україна"

З Днем ангела Катерини – гарні картинки-привітання / Фото з відкритих джерел

Іменини у Катерини – картинки-привітання / Фото "Радіо MAXIMUM"