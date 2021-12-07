День Ангела Катерини-2021: найщиріші побажання у красивих картинках-привітаннях
Джерело:24 канал
Початок зими багатий на різноманітні святкові події й іменини. 7 грудня усі жінки та дівчата з іменем Катерина приймають привітання з днем Ангела!
7 грудня віряни вшановують пам'ять одної із найвідоміших великомучениць – Катерини Александрійської. Свята заприсяглась служити Господові й відмовилась від подружнього життя та сім'ї заради віри.
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День Ангела Катерини-2021: красиві картинки-привітання
Картинки з днем Ангела Катерини 2021
День Ангела Катерини 2021: картинки-привітання
Картинки з днем Ангела Катерини 2021
Іменини Катерини 2021: картинки-привітання
З днем Ангела Катерини 2021
Вітаю з днем Ангела Катерини 2021
З іменинами Катерини 2021
Листівки з днем Ангела Катерини 2021