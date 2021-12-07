7 грудня віряни вшановують пам'ять одної із найвідоміших великомучениць – Катерини Александрійської. Свята заприсяглась служити Господові й відмовилась від подружнього життя та сім'ї заради віри.

Цікаво Українські віряни входять у Різдвяний піст 2021-2022: що не можна робити у цей період

День Ангела Катерини-2021: красиві картинки-привітання

Картинки з днем Ангела Катерини 2021
Картинки з днем Ангела Катерини 2021

День Ангела Катерини 2021 картинки привітання
День Ангела Катерини 2021: картинки-привітання

Картинки з днем Ангела Катерини 2021
Картинки з днем Ангела Катерини 2021

Іменини Катерини 2021 картинки привітання
Іменини Катерини 2021: картинки-привітання

З днем Ангела Катерини 2021
З днем Ангела Катерини 2021

Вітаю з днем Ангела Катерини 2021
Вітаю з днем Ангела Катерини 2021

З іменинами Катерини 2021
З іменинами Катерини 2021

Листівки з днем Ангела Катерини 2021
Листівки з днем Ангела Катерини 2021