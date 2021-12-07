7 декабря верующие чтят память одной из самых известных великомучениц – Екатерины Александрийской. Святая поклялась служить Господу и отказалась от супружеской жизни и семьи ради веры.

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День Ангела Екатерины-2021: красивые картинки-поздравления

Картинки з днем Ангела Катерини 2021
Картинки с днем Ангела Екатерины 2021

День Ангела Катерини 2021 картинки привітання
День Ангела Екатерины 2021: картинки-поздравления

Картинки з днем Ангела Катерини 2021
Картинки с днем Ангела Екатерины 2021

Іменини Катерини 2021 картинки привітання
Именины Екатерины 2021: картинки-поздравления

З днем Ангела Катерини 2021
С днем Ангела Екатерины 2021

Вітаю з днем Ангела Катерини 2021
Поздравляю с днем Ангела Екатерины 2021

З іменинами Катерини 2021
С именинами Екатерины 2021

Листівки з днем Ангела Катерини 2021
Открытки с днем Ангела Екатерины 2021