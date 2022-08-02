Ілля вважається одним з найбільших пророків Старого Заповіту, пише 24 канал. Пророк Ілля є небесним покровителем всіх чоловіків, які носять його ім’я.
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З давньоєврейської ім’я Ілля перекладається як «сила Божа» та «віруючий». Відмінними рисами чоловіків з іменем Ілля є цілеспрямованість, рішучість, доброта та щедрість.
Журналісти Lifestyle 24 щиро вітають всіх чоловіків з Днем Ангела Іллі! Бажаємо вам яскравого та насиченого життя, і найважливіше – мирного неба над головою!
Картинки-привітання з Днем Ангела Іллі
Картинки-привітання з Днем Ангела Іллі
Картинки-привітання з Днем Ангела Іллі
Картинки-привітання з Днем Ангела Іллі
Картинки-привітання з Днем Ангела Іллі
Картинки-привітання з Днем Ангела Іллі
Картинки-привітання з Днем Ангела Іллі
Картинки-привітання з Днем Ангела Іллі
Картинки-привітання з Днем Ангела Іллі
Картинки-привітання з Днем Ангела Іллі