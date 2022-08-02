Ілля вважається одним з найбільших пророків Старого Заповіту, пише 24 канал. Пророк Ілля є небесним покровителем всіх чоловіків, які носять його ім’я.

Читайте також Астрологи назвали шість знаків Зодіаку, які є найкращими батьками

З давньоєврейської ім’я Ілля перекладається як «сила Божа» та «віруючий». Відмінними рисами чоловіків з іменем Ілля є цілеспрямованість, рішучість, доброта та щедрість.

Журналісти Lifestyle 24 щиро вітають всіх чоловіків з Днем Ангела Іллі! Бажаємо вам яскравого та насиченого життя, і найважливіше – мирного неба над головою!

Картинки-привітання з Днем Ангела Іллі



Картинки-привітання з Днем Ангела Іллі



Картинки-привітання з Днем Ангела Іллі



Картинки-привітання з Днем Ангела Іллі



Картинки-привітання з Днем Ангела Іллі



Картинки-привітання з Днем Ангела Іллі



Картинки-привітання з Днем Ангела Іллі



Картинки-привітання з Днем Ангела Іллі



Картинки-привітання з Днем Ангела Іллі



Картинки-привітання з Днем Ангела Іллі