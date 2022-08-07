Ім’я Анна вважається одним з найпопулярніших в Європі та світі, пише 24 канал. Воно має давньоєврейське походження та означає "благодать" та "мілість Божу".

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Вшановують праведну Анну, матір Богородиці тричі на рік – 7 серпня (Успіння святої Анни), 22 вересня (День праведних Іоакима та Анни) та 22 грудня (свято зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці).

Праведну Анну, яка народила Богородицю, надзвичайно шанує християнська церква. На її честь збудовано чимало монастирів, церков та храмів. Найвідоміший монастир на честь святої Анни — це чоловічий монастир на святій горі Афон, а в Україні — це жіночий Скит святої Анни в селі Онишківці (Дубенський район Рівненська область).

7 серпня вітання приймають всі жінки, які носять ім’я Анна. У цьому імені є багато чудових рис: Анни добрі, турботливі та відповідальні. Вони завжди приходять на допомогу та вирішують проблеми тих, кого люблять. Анна розумна, співчутлива, ніжна та правдолюбива.

LifeStyle 24 вітає усіх Анничок з Днем Ангела! Зичимо вам багато любові, щастя, добробуту та найголовніше – мирного неба над головою!

Картинки-привітання з іменинами



Картинки-привітання з Днем Ангела Анни



Картинки-привітання з Днем Ангела Анни



Картинки-привітання з Днем Ангела Анни



Картинки-привітання з Днем Ангела Анни



Картинки-привітання з Днем Ангела Анни



Картинки-привітання з Днем Ангела Анни



Картинки-привітання з Днем Ангела Анни



Картинки-привітання з Днем Ангела Анни



Картинки-привітання з Днем Ангела Анни



Картинки-привітання з Днем Ангела Анни



Картинки-привітання з Днем Ангела Анни



Картинки-привітання з Днем Ангела Анни