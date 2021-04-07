Картинки-привітання зі світлим святом Благовіщення-2021

Джерело:24 канал
Віряни-католики уже відсвяткували свято Благовіщення, а християни східного обряду зустрічають цю важливу подію 7 квітня. Привітайте всіх дорогих людей із Благовіщенням й побажайте, щоб Мати Божа і дитятко Ісус дарували їм міцне здоров'я та благословення.
Редакція Lifestyle 24 щиро вітає вірян з великим святом Благовіщення Марії Діви! Спеціально до цього значущого дня, ми зібрали для вас найкращі картинки-привітання зі святом, аби ви змогли привітати теплими й сердечними словами своїх найрідніших.
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