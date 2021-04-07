Віряни-католики уже відсвяткували свято Благовіщення, а християни східного обряду зустрічають цю важливу подію 7 квітня. Привітайте всіх дорогих людей із Благовіщенням й побажайте, щоб Мати Божа і дитятко Ісус дарували їм міцне здоров'я та благословення.

Редакція Lifestyle 24 щиро вітає вірян з великим святом Благовіщення Марії Діви! Спеціально до цього значущого дня, ми зібрали для вас найкращі картинки-привітання зі святом, аби ви змогли привітати теплими й сердечними словами своїх найрідніших.

До слова Світ відзначає католицький Великдень: чим він відрізняється від православного

Благовіщення 2021: картинки-привітання



Благовіщення 7 квітня: картинки



Благовіщення 2021: привітання



Православне Благовіщення святкують 7 квітня



Листівки з Благовіщенням



Вітаю з Благовіщенням!



Благовіщення: красиві картинки-привітання